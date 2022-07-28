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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Военные РФ сообщили об уничтожении высокоточным оружием батальона пехотной бригады ВСУ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении высокоточным оружием батальона 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области.

"В районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск, полностью утратил боеспособность батальон 60-й пехотной бригады ВСУ. Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.

"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой народной республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что российский истребитель Су-35 уничтожил в районе Краматорска пусковую установку украинской системы ПВО С-300.

Кроме того, Конашенков заявил о нанесении ударов по девяти пунктам управления армии Украины, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады в районе села Павловки Донецкой народной республики, 53-й механизированной бригады в районе села Малые Щербаки Запорожской области, 28-й механизированной бригады в районе села Посад-Покровское Херсонской области.

По его словам, также были уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Константиновка в ДНР, Терновка И Жовтневое Николаевской области.

По заявлениям Конашенкова, также были поражены две батареи реактивных системы залпового огня "Ураган", батарея РСЗО "Град" и батарея гаубиц "Мста-Б", пять взводов орудий Д-20, девять взводов орудий Д-30 в ДНР, Николаевской и Харьковской областях.

Конашенков также сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников и перехвате двух снарядов РСЗО "Ольха" и девяти снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ходе военной операции на Украине уничтожено 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотников, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и бронемашины, 764 боевые машины РСЗО, 3207 артиллерийских орудий и минометов, а также 4515 автомобилей.

Хроника 24 февраля – 28 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Игорь Конашенков Минобороны РФ
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