Доля новых более заразных подвариантов "омикрона" за две недели выросла до 75%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доля новых, более заразных подвариантов "омикрон"-штамма COVID-19 ВА.4 и ВА.5 за две недели выросла до 75%, показатель заболеваемости коронавирусом в стране оказался на 50% выше, чем в среднем за последние четыре недели, сообщили в Роспотребнадзоре.

"За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 2,04% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 21,56%, к линиям BA.4/BA.5 – 75,39% к геноварианту "Дельта" – 0,85%. 0,16% сиквенсов отнесено к подварианту BA.2.75 ("кентавр") штамма "омикрон"", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По итогам недели, как уточнили в Роспотребнадзоре, в России зарегистрировано 43 985 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тыс. населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 17 регионах.