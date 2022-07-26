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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Лавров подчеркнул, что РФ не отказывалась от переговоров с Украиной

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: любые боевые действия заканчиваются за переговорным столом", - сказал Лавров на пресс-конференции в столице Уганды Энтеббе.

При этом он добавил, что "США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться" с Россией на основе предложений, обсуждавшихся в Стамбуле.

Сергей Лавров Украина
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