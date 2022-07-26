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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Брянский губернатор сообщил о смерти одного из пострадавших при обстреле склада

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что умер один из пострадавших в результате обстрела МАПП "Троебортное".

Взрывное устройство было сброшено на склад в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".

Утром 26 июля Богомаз сообщил об атаке со стороны территории Украины на МАПП "Троебортное". Он сказал, что взрывное устройство было сброшено с дрона. Пострадали четыре человека.

Хроника 24 февраля – 26 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Брянская область МАПП Троебортное Александр Богомаз
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