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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области пострадали 4 человека

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке со стороны территории Украины на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Троебортное", расположенный в Севском районе.

"С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате (...) есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь", - написал Богомаз в телеграм-канале во вторник.

Брянская область Украина Александр Богомаз
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