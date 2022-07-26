В результате атаки украинского квадрокоптера в Брянской области пострадали 4 человека

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке со стороны территории Украины на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Троебортное", расположенный в Севском районе.

"С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате (...) есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь", - написал Богомаз в телеграм-канале во вторник.