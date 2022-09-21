Брянская область продлила еще на 15 суток высокий уровень террористической опасности
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Брянской области решили вновь продлить сроки установленного на территории региона высокого (желтого) уровня террористической опасности, сообщает пресс-служба областного правительства в среду.
"На территории Брянской области с 14:00 21 сентября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении.
Брянская область впервые ввела высокий уровень террористической опасности 11 апреля. Затем его действие неоднократно продлевали.