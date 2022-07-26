Лавров заявил о готовности РФ продавать нефть любой стране

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия готова продавать нефть любому заинтересованному государству, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И если та или иная сторона того хочет, никаких препятствий для этого нет: будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна", - сказал он на пресс-конференции в городе Энтеббе (Уганда).

"И не только продаем нефть, но и помогаем развивать свою собственную отрасль по переработке углеводородов, производству нефтепродуктов, использованию газа в промышленности", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что "такие дискуссии намечены и будут углубляться и с друзьями из Уганды".