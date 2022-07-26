Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Лавров заявил о готовности РФ продавать нефть любой стране

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия готова продавать нефть любому заинтересованному государству, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована. И если та или иная сторона того хочет, никаких препятствий для этого нет: будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна", - сказал он на пресс-конференции в городе Энтеббе (Уганда).

"И не только продаем нефть, но и помогаем развивать свою собственную отрасль по переработке углеводородов, производству нефтепродуктов, использованию газа в промышленности", - сказал российский министр.

Лавров отметил, что "такие дискуссии намечены и будут углубляться и с друзьями из Уганды".

МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Лавров посетовал, что никто не может внятно объяснить статус турбин для "СП-1"

Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену

Песков заявил о готовности Москвы к ответным мерам, если россиян лишат доступа к шенгену

Ученый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVID

Ученый заявил о возвращении гриппа после двухлетней паузы, связанной с COVID

Самолет "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска

В МИД РФ предостерегли Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

В МИД РФ предостерегли Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

Что произошло за день: понедельник, 25 июля

Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

Минприроды попросило Путина помочь с ввозом леопардов для восстановления вида на Кавказе

Около 160 видов и подвидов животных добавлены в Красную книгу России

На базе МГТУ им Баумана запустили производство высокочистого неона

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });