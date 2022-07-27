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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Сенаторы США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти Китаю

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский сенатор Марко Рубио предлагает США ввести санкции против закупок Китаем нефти и других энергоносителей из России, сообщает Bloomberg.

Сенаторы от Республиканской партии Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер представили во вторник законопроект, который вводит штрафы для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.

Как заявил Рубио, покупая российские энергоносители, Китай поддерживает действия России на Украине.

"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая им в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями", - цитирует агентство заявление сенатора.

Bloomberg отмечает, что импорт российской нефти в Китай в этом году резко вырос. Прекращение поставок российской нефти в КНР может привести к тому, что Пекин будет более жестко конкурировать с другими крупными покупателями, такими как Индия, за нефть с Ближнего Востока и Африки, что потенциально приведет к повышению цен.

США Россия Китай
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