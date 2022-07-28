Теплоход Narva сел на мель у берегов Приморья

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Теплоход Narva сел на мель в районе бухты Преображение в Приморском крае, пострадавших нет, сообщила в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

"На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, ни один из них не пострадал. На месте аварии нет разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель судна Narva.

Оператором судна является ООО "Си-Виктори", порт приписки - Владивосток. В настоящее время принимаются меры по снятию сухогруза с мели.