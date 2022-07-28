Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Теплоход Narva сел на мель у берегов Приморья

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Теплоход Narva сел на мель в районе бухты Преображение в Приморском крае, пострадавших нет, сообщила в четверг Дальневосточная транспортная прокуратура.

"На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, ни один из них не пострадал. На месте аварии нет разлива нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель судна Narva.

Оператором судна является ООО "Си-Виктори", порт приписки - Владивосток. В настоящее время принимаются меры по снятию сухогруза с мели.

Приморский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ пообещал ответ в случае прекращения выдачи Финляндией шенгенских виз россиянам

Блинкен рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым

Что произошло за день: среда, 27 июля

Минфин объяснил, что поправки по НДФЛ для зарубежной "удаленки" исключают оптимизацию

США введут пошлины на нитрит натрия из России

США введут пошлины на нитрит натрия из России

Строительство жилья в России в I полугодии выросло на 44,2%

Строительство жилья в России в I полугодии выросло на 44,2%

Грузооборот транспорта в России снизился в июне на 5,8% в годовом измерении

Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Безработица в РФ в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%

Безработица в РФ в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%

Промышленность в РФ в июне снизилась на 1,8% в годовом выражении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });