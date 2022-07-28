Военные РФ заявили о полном контроле над северо-западной частью Черного моря

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря, заявил командующий ЧФ Игорь Осипов.

"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск", - сказал Осипов в поздравлении с днем Военно-морского флота (ВМФ) России.

"Сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции на Украине", - отметил командующий флотом.

По его словам, личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на ее южных рубежах".

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине.