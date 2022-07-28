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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Минфин планирует развивать сферу соцзаказа за счет цифровизации

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Активное внедрение информационных сервисов будет способствовать повышению эффективности управления в сфере госзаказа на предоставление социальных услуг, считает замминистра финансов Алексей Лавров. Он высказал это мнение на семинар-совещании по соцзаказу в Уфе.

"Нам необходимо очень серьезно продвинуться в информатизации. Работать на бумаге в этой сложной сфере с большим количеством информации достаточно сложно и организаторам услуг, и гражданам. Поэтому и основная тематика, которая обсуждается, - как сделать это через информационные сервисы", - сказал он.

Представители Минфина на семинаре отметили, что работы по цифровизации процессов управления в сфере соцзаказа проводятся в рамках ГИС "Электронный бюджет" и портала для размещения информации о госучреждениях. Предполагается, что значительная часть этих работ будет выполнена в конце 2022 - в начале 2023 года.

Лавров рассказал также, что в настоящее время наблюдается "недостаточное использование в большинстве случаев потенциала негосударственных организаций".

"Пока доля их участия (в соцзаказе - ИФ) остается незначительной. Пока не очень высока и доля конкурентных способов с правом выбора гражданина в реализации социального заказа - она не превышает 12% от общего объема социального заказа", - добавил Лавров.

По его словам, "сохраняется некая настороженность граждан к оказанию услуг организациями разных правовых форм".

"Но это все нормальные трудности процесса, они все решаемы", - заверил он.

По словам Лаврова, объем соцзаказа в 2022 году (к настоящему времени) составил 83 млрд рублей. При этом число пользователей госуслуг в рамках соцзаказа выросло в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом - до 5 млн человек.

Большая часть соцзаказа реализуется в рамках госзаданий, либо за счет использования механизма социального сертификата на получение госуслуг в социальной сфере. На долю конкурсов по отбору исполнителей соцзаказа приходится около 15% от общего объема соцзаказа.

Семинар- совещание по управлению пилотными проектами в рамках закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (189-ФЗ) проходит 27-29 июля в Уфе.

Закон о государственном соцзаказе регулирует отношения, связанные с формированием и исполнением государственных (муниципальных) соцзаказов на оказание государственных услуг юридическими лицами (различных форм собственности) и физическими лицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджетов различных уровней. В сферу действия 189-ФЗ подпадают образование, здравоохранение, соцзащита, занятость населения, физическая культура и спорт, туризм и т.п.

Коммерческие организации или физлица могут стать поставщиками услуг по государственному соцзаказу, в том числе, по результатам конкурсной процедуры, которая должна проводиться на соответствующих сайтах. В свою очередь госучреждения могут быть определены исполнителями по госзаказу в рамках госзадания.

Минфин Александр Лавров
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