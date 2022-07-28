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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Гособвинение просит заочно приговорить к 9 годам россиянина за участие в батальоне "Азов"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило суд заочно приговорить к девяти годам колонии общего режима гражданина РФ Антона Королева, обвиняемого в наемничестве за участие в украинском вооруженном формировании "Азов", а также в публичных призывах к экстремизму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного Басманного суда.

"По совокупности преступлений государственное обвинение окончательно попросило назначить Королеву наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год", - заявили агентству в Басманном суде.

Также прокуратора просит запретить Королеву "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на три года".

Приговор Королеву будет оглашен 2 августа.

В чем обвиняют Королева

Королеву заочно предъявлено обвинение в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Как заявляли в Следственном комитете РФ, "Королев, являясь сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах активно пропагандировал идеи национал-социализма, а в 2014 году, с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов, связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в украинский националистический батальон "Азов".

На Украине, выяснило российское следствие, Королев прошел специальную подготовку на тренировочных базах "Азова", получил навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами и знания о военной стратегии и тактике.

В 2015-2019 годах Королев участвовал в боевых действиях на юго-востоке страны против сил Донецкой народной республики (ДНР), за что получал регулярное материальное вознаграждение, установило следствие.

Свою деятельность в "Азове" Королев активно освещал в интернете, а также через СМИ.

В СКР указывали, что украинская сторона отказал РФ в экстрадиции Королева.

Басманный суд Украина Москва
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