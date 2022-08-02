Россиянин заочно получил 9 лет колонии за участие в батальоне "Азов"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина России Антона Королева по обвинению в участии в украинском батальоне "Азов" (Верховный суд России 2 августа признал "Азов" террористами и запретил в России).

Королев признан виновным по статьям о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК) и о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

Помимо реального срока суд назначил ему девять месяцев ограничения свободы и на три года запретил администрировать сайты.

Гособвинитель просил для него девять лет колонии общего режима и ограничение свободы сроком на год.

По версии СК, "Королев, являясь сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах активно пропагандировал идеи национал-социализма, а в 2014 году, с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов, связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в украинский националистический батальон "Азов". Он прошел тренировку на базах батальона, и в 2015-2019 годах участвовал в боевых действиях против сил Донецкой народной республики, за что получал регулярное материальное вознаграждение, установило следствие.

Выдать Королева России украинская сторона отказалась.