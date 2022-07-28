Оператор аэропорта Краснодара призвал разрешить ему работать

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Международные аэропорты Краснодара и Анапы (вместе с работающим аэропортом Сочи входят в группу "Аэродинамика") из-за закрытого воздушного пространства могут недосчитаться в этом году минимум 7,84 млн пассажиров, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

"Так, аэропорт Краснодара может недосчитаться более 5 млн человек, это сопоставимо с годовым пассажиропотоком аэропорта по итогам прошлого года. В том числе потери на международных линиях превысят 1 млн человек", - сказал он.

Международный аэропорт Анапы, по оценке группы, недосчитается 2,8 млн пассажиров, в том числе 30 тысяч человек на международных линиях.

"Работники закрытых аэропортов выведены в простой. Небольшая часть сотрудников привлекается для работы в высокий сезон в аэропорт Сочи", - продолжил представитель "Аэродинамики".

11 аэропортов юга России не работают с 24 февраля. Росавиация 28 июля продлила запрет на их работу до 5 августа.

Единственным работающим на Кубани остается аэропорт Сочи , который стал южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. Его пассажиропоток по итогам первого полугодия сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,68 млн человек, напомнил представитель группы. Кроме того, в аэропорту Сочи возрос риск высоких пиковых нагрузок в два летних месяца, которые вынуждают аэропорт работать в предельном режиме.

"Ситуацию с авиаперевозками в Краснодарском крае и оптимизацией туристических потоков на черноморские курорты в оставшийся период летнего сезона и "бархатный" сезон может существенно исправить открытие аэропорта Краснодара. По информации авиаперевозчиков, в течение недели они могут возобновить регулярные рейсы на внутренних и международных направлениях из Краснодара, используя воздушный коридор через Майкоп и Сочи в облет зоны ограничений", - сообщил представитель ГК.

"Открытие Краснодара положительно скажется и на стимулировании деловой активности краевого центра, который пока связан с другими регионами и Москвой (только - ИФ) автомобильным и железнодорожным движением. Кроме того, открытие аэропорта позволит снизить нагрузку на аэропорт Сочи в "высокий" сезон и расширить возможности международной маршрутной сети", - добавил он.

По прогнозам "Аэродинамики", при открытии с августа аэропорта Краснодара его пассажиропоток может составить до 100 тысяч человек в месяц.

"Аэродинамика" объединяет аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. По итогам 2021 года они вместе обслужили более 19 млн пассажиров (рост к "доковидному" 2019 году на 42%).