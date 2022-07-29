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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Липецкий суд арестовал предполагаемых украинских диверсантов до 27 сентября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Липецкой области суд арестовал до 27 сентября трех человек, которых сотрудники ФСБ задержали как подозреваемых украинских диверсантов, сообщили "Интерфаксу" в управлении Судебного департамента региона.

О задержании подозреваемых ранее сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, задержанные мужчина и две женщины входили "в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) под патронажем Службы безопасности Украины" и планировали устроить в регионе мощный взрыв на транспорте или в месте большого скопления людей.

ФСБ показала видеозапись, на которой задержанный признается, что готовил диверсию на автостанции "Сокол" в Липецке.

Против задержанных возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, участии в экстремистской организации и незаконном обороте взрывчатки.

Липецкая область ФСБ
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