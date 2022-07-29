Новым замглавы МЧС РФ стала чиновница из Минфина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя главы МЧС Валентину Антропову, которая ранее занимала должность замруководителя департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Министерства финансов России.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Новое кадровое назначение связано с увольнением с этой должности Андрея Гуровича, который стал фигурантом уголовного дела.