ЦБ рекомендовал банкам с 1 сентября перейти на срочную версию RUONIA

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк рекомендовал банкам при выдаче кредитов под плавающие ставки, а также при разработке других финансовых продуктов использовать срочную версию RUONIA на сроки 1, 3 или 6 месяцев в качестве эталонного индикатора. Такое письмо опубликовано на сайте регулятора.

"Срочная версия RUONIA, в отличие от других эталонных индикаторов, обладает стабилизационными характеристиками, которые позволят защитить заемщиков от краткосрочных колебаний денежного и валютного рынков", - объяснили в ЦБ.

В частности, срочная версия RUONIA обладает меньшей волатильностью, носит запаздывающий характер, что позволяет заемщикам сгладить повышение процентных платежей и перенести их на более поздний период, а также на долгосрочном горизонте обладает нейтральным влиянием на долговую нагрузку нефинансового сектора.

Банк России будет отслеживать применение банками срочной версии RUONIA.

RUONIA - процентный индикатор, рассчитываемый как средневзвешенная процентная ставка, по которой российские кредитные организации, включенные в перечень участников RUONIA, утвержденный Банком России, совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт.

Индекс и срочная версия RUONIA рассчитываются за каждый день на основе процентной ставки RUONIA (по формуле сложного процента - в рабочие дни, за которые производился расчет RUONIA, по формуле простого процента - в выходные дни и дни, за которые расчет RUONIA не производился) и публикуются на сайте Банка России в дни расчета RUONIA после публикации RUONIA.

Срочная версия RUONIA имеет экономическое обоснование - итоговая доходность измеряется по результатам ежедневного реинвестирования на периоде "овернайт". Эмитент (заемщик) оплачивает фактическую стоимость денег, которая сложилась на рынке за минувший процентный период.

По состоянию на 29 июля, ставка RUONIA на срок 1 месяц составляла 9,03%, на 3 месяца - 11,12%, на 6 месяцев - 13,67%.