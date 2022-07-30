Черноморский флот пополнился новым патрульным кораблем

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В состав Черноморского флота (ЧФ) принят новый патрульный корабль "Сергей Котов".

"Корабль вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота", - говорится в сообщении ЧФ, распространенном в субботу.

Как информирует флот, "в ближайшее время экипаж нового корабля начнет отработку специальных курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки".

Согласно сообщению, перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведен чин освящения корабля.

Патрульный корабль "Сергей Котов" построен на стапелях АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Он является четвертым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения.

Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения. Автономность плавания кораблей данного проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1 700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля до 6 000 морских миль.

Как отмечается в сообщении, принятые ранее в состав ЧФ аналогичные патрульные корабли "Василий Быков", "Дмитрий Рогачёв" и "Павел Державин" в настоящее время успешно выполняют задачи в составе НВМБ Черноморского флота.