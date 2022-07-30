Уголовное дело возбуждено после столкновения катера и баржи в Прикамье

Капитан катера скрылся с места происшествия

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после столкновения пассажирского катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК России на транспорте в субботу.

"По факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу на реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом.

В момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован.

После происшествия оба судна остались на плаву.

В ходе проверки установлено, что капитан катера стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего и произошло столкновение.

Капитан катера с места происшествия скрылся, однако позже его нашли в состоянии алкогольного опьянения.