Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Уголовное дело возбуждено после столкновения катера и баржи в Прикамье

Капитан катера скрылся с места происшествия

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после столкновения пассажирского катера и баржи на реке Кама в Пермском крае, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления СК России на транспорте в субботу.

"По факту столкновения катера и сухогруза возбуждено уголовное дело статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу на реке Кама между поселком Орел и городом Березники произошло столкновение пассажирского катера типа "Ярославец" с баржей, груженной лесом.

В момент столкновения на борту катера находилось 25 человек. В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован.

После происшествия оба судна остались на плаву.

В ходе проверки установлено, что капитан катера стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего и произошло столкновение.

Капитан катера с места происшествия скрылся, однако позже его нашли в состоянии алкогольного опьянения.

Кама Пермский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В Забайкалье вновь объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

Девять человек пострадали при столкновении катера с баржей в Прикамье

Девять человек пострадали при столкновении катера с баржей в Прикамье

В Чите из-за паводка объявлен режим ЧС

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Журналистов Алешковского, Альбац и писателя Быкова внесли в реестр СМИ-иноагентов

Что произошло за день: пятница, 29 июля

"Газпром" ждет гарантий неприменения санкций ЕС и Британии по двигателям СП1

"Газпром" ждет гарантий неприменения санкций ЕС и Британии по двигателям СП1
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });