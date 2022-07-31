Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Боец Александр Емельяненко объявил о завершении карьеры

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял решение об уходе с ринга по состоянию здоровья.

"К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами", - написал спортсмен на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, он хочет отказаться от публичности и заняться своим здоровьем, "своей семьей, которую потерял, и дочерью, которую очень любит".

41-летний спортсмен является младшим братом известного бойца Федора Емельяненко. Александр выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA. В 2015 году был осужден на 4,5 года, но был условно-досрочно освобожден в 2016 году.

Александр Емельяненко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Путин принимает парад в часть Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Взрыв на территории штаба Черноморского флота в Севастополе был маломощным

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован беспилотником

Путин примет главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Что произошло за день: суббота, 30 июля

В Забайкалье вновь объявлено экстренное предупреждение из-за ожидающихся ливней

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек

Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Что случилось этой ночью: суббота, 30 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });