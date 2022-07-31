Боец Александр Емельяненко объявил о завершении карьеры

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял решение об уходе с ринга по состоянию здоровья.

"К сожалению, я больше не могу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванными старыми травмами", - написал спортсмен на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, он хочет отказаться от публичности и заняться своим здоровьем, "своей семьей, которую потерял, и дочерью, которую очень любит".

41-летний спортсмен является младшим братом известного бойца Федора Емельяненко. Александр выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA. В 2015 году был осужден на 4,5 года, но был условно-досрочно освобожден в 2016 году.