Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Хуснуллин предложил брать грунт от дорожного строительства для отсыпки пляжей в Сочи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил использовать грунт, оставшийся от дорожного строительства в Сочи, для отсыпки пляжей. Речь об этом зашла на совещании о строительстве альтернативных объездов Сочи, сообщает сайт правительства.

Вице-премьер поручил чиновникам проработать возможность использоват грунт от строительства дорожной инфраструктуры для отсыпки пляжной полосы и работ по берегоукреплению, а также подготовить необходимые поправки в законодательство.

Подготовка технико-экономических обоснований объездных дорог будет завершена в сентябре 2022 года. Приоритетными участками являются Горячий Ключ - село Агой, обход Туапсе, обход микрорайона Лазаревское, обход города Сочи и обход Адлера. Сейчас идет поиск оптимальных трассировок и оптимизации стоимости строительства.

Первоочередными участками для строительства считаются обход Адлера и третья очередь обхода Сочи. Предварительно рассматривается вариант обхода Адлера в четырехполосном исполнении с трассировкой более 8 км и скоростью движения не ниже 80 км/ч. Этот проект предусматривает сооружение трех пар тоннелей и возведение пяти пар эстакад с максимальной высотой опор до 80 м, а также устройство трех транспортных развязок, самая крупная из них - в районе села Орел-Изумруд.

Сочи Марат Хуснуллин Туапсе Адлер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

Скончался последний руководитель КГБ СССР Бакатин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });