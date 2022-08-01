Хуснуллин предложил брать грунт от дорожного строительства для отсыпки пляжей в Сочи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил использовать грунт, оставшийся от дорожного строительства в Сочи, для отсыпки пляжей. Речь об этом зашла на совещании о строительстве альтернативных объездов Сочи, сообщает сайт правительства.

Вице-премьер поручил чиновникам проработать возможность использоват грунт от строительства дорожной инфраструктуры для отсыпки пляжной полосы и работ по берегоукреплению, а также подготовить необходимые поправки в законодательство.

Подготовка технико-экономических обоснований объездных дорог будет завершена в сентябре 2022 года. Приоритетными участками являются Горячий Ключ - село Агой, обход Туапсе, обход микрорайона Лазаревское, обход города Сочи и обход Адлера. Сейчас идет поиск оптимальных трассировок и оптимизации стоимости строительства.

Первоочередными участками для строительства считаются обход Адлера и третья очередь обхода Сочи. Предварительно рассматривается вариант обхода Адлера в четырехполосном исполнении с трассировкой более 8 км и скоростью движения не ниже 80 км/ч. Этот проект предусматривает сооружение трех пар тоннелей и возведение пяти пар эстакад с максимальной высотой опор до 80 м, а также устройство трех транспортных развязок, самая крупная из них - в районе села Орел-Изумруд.