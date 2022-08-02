Песков заявил об отсутствии угроз для границ РФ случае начала боевых действий у Тайваня

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия надежно обеспечит безопасность своих границ в случае обострения военной ситуации из-за Тайваня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вне зависимости от возникновения каких-то провокационных ситуаций безопасность наших границ надежно по всему периметру этих границ обеспечивается Вооруженными силами Российской Федерации", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он ответил на вопрос журналистов, нет ли опасности для российских границ в случае начала каких-либо боевых действий у Тайваня.

При этом Песков отметил, что азиатское турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с возможным посещением ею Тайваня носит провокационный характер и ведет к нарастанию напряженности в регионе. При этом он признал, что в настоящий момент нельзя доподлинно утверждать, что Пелоси прилетит на Тайвань.

"Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы здесь абсолютно солидарны с Китаем. Понятно его весьма чувствительное отношение к этой проблеме, оно абсолютно оправданно", - добавил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что "вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, США выбирают путь конфронтации". "Ничего хорошего это не сулит. Здесь только можно выразить сожаление", - добавил Песков.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.