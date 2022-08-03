Союз производителей растительных продуктов готовит стратегию развития отрасли до 2030 г.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский Союз производителей продукции на растительной основе готовит стратегию развития отрасли на период до 2030 года.

Как сообщается в пресс-релизе отраслевого объединения, документ будет содержать правовые основы регулирования индустрии инновационных растительных продуктов с указанием пробелов в законодательстве и обоснованием дополнения правовой базы для усиления эффективного управления отраслью. В стратегии также будет отражено текущее состояние отрасли, цели, задачи, мероприятия и индикаторы государственной политики в сфере ее развития, а также вызовы и угрозы для этого сегмента рынка.

"Стратегия развития индустрии растительных продуктов необходима, это очевидно. Она должна отражать, какие объемы производства, какая государственная поддержка и перспективы развития существуют, какие могут быть налоговые преференции. В ней обязательно будет указано, каких показателей и результатов мы хотим достичь, какой объем рынка прогнозируется, - заявил председатель правления союза, зампредседателя совета по развитию потребительского рынка ТПП Андрей Волков, процитированный в пресс-релизе. - Нам нужно "окрасить" себя, чтобы нас узнавали. Мы – глубокая переработка зерна и зернобобовых. Стратегия должна помогать им, нашим энтузиастам и бизнесменам, которые сейчас развивают производство на свой страх и риск. Мы должны сформировать систему поддержки и понимания дальнейших перспектив развития отрасли".

По словам исполнительного директора союза Валерии Родиной, стратегия станет ключевым ориентиром для всех участников рынка. "Развитие и внедрение передовых технологий в инновационные пищевые производства будет способствовать снижению импортозависимости и повышению продовольственной безопасности. Масштабирование передовых инновационных решений позволит повысить качество и доступность продукции на растительной основе, усилить конкурентные преимущества на зарубежных рынках и будет способствовать развитию экспортного потенциала", - считает она.

Документ находится на завершающей стадии подготовки. Он будет представлен в Минсельхоз и Минпромторг.

По данным союза, спрос на инновационные продукты питания с высокой пищевой ценностью увеличивается каждый год на 20%, количество производителей растет, оборот рынка превышает 10 млрд рублей с перспективой дальнейшего роста. Союз прогнозирует, что в ближайшие пять лет продукты питания на растительной основе могут стать в РФ товарами массового потребления. Рынок будет расти не только за счет увеличения числа веганов или вегетарианцев, но и тех потребителей, которые готовы снижать потребление продукции животноводства и расширять свой ассортимент за счет "зеленой корзины" - продуктов на растительной основе.

По информации союза, в 2021 году оборот российского рынка растительного молока составил более 5,5 млрд рублей, растительного мяса - 4 млрд рублей. В настоящее время на российском рынке работает порядка 40 предприятий, специализирующихся на производстве растительных молока, мяса, сыра и рыбы.

Союз производителей продукции на растительной основе создан в РФ в 2021 году.