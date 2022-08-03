Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Союз производителей растительных продуктов готовит стратегию развития отрасли до 2030 г.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский Союз производителей продукции на растительной основе готовит стратегию развития отрасли на период до 2030 года.

Как сообщается в пресс-релизе отраслевого объединения, документ будет содержать правовые основы регулирования индустрии инновационных растительных продуктов с указанием пробелов в законодательстве и обоснованием дополнения правовой базы для усиления эффективного управления отраслью. В стратегии также будет отражено текущее состояние отрасли, цели, задачи, мероприятия и индикаторы государственной политики в сфере ее развития, а также вызовы и угрозы для этого сегмента рынка.

"Стратегия развития индустрии растительных продуктов необходима, это очевидно. Она должна отражать, какие объемы производства, какая государственная поддержка и перспективы развития существуют, какие могут быть налоговые преференции. В ней обязательно будет указано, каких показателей и результатов мы хотим достичь, какой объем рынка прогнозируется, - заявил председатель правления союза, зампредседателя совета по развитию потребительского рынка ТПП Андрей Волков, процитированный в пресс-релизе. - Нам нужно "окрасить" себя, чтобы нас узнавали. Мы – глубокая переработка зерна и зернобобовых. Стратегия должна помогать им, нашим энтузиастам и бизнесменам, которые сейчас развивают производство на свой страх и риск. Мы должны сформировать систему поддержки и понимания дальнейших перспектив развития отрасли".

По словам исполнительного директора союза Валерии Родиной, стратегия станет ключевым ориентиром для всех участников рынка. "Развитие и внедрение передовых технологий в инновационные пищевые производства будет способствовать снижению импортозависимости и повышению продовольственной безопасности. Масштабирование передовых инновационных решений позволит повысить качество и доступность продукции на растительной основе, усилить конкурентные преимущества на зарубежных рынках и будет способствовать развитию экспортного потенциала", - считает она.

Документ находится на завершающей стадии подготовки. Он будет представлен в Минсельхоз и Минпромторг.

По данным союза, спрос на инновационные продукты питания с высокой пищевой ценностью увеличивается каждый год на 20%, количество производителей растет, оборот рынка превышает 10 млрд рублей с перспективой дальнейшего роста. Союз прогнозирует, что в ближайшие пять лет продукты питания на растительной основе могут стать в РФ товарами массового потребления. Рынок будет расти не только за счет увеличения числа веганов или вегетарианцев, но и тех потребителей, которые готовы снижать потребление продукции животноводства и расширять свой ассортимент за счет "зеленой корзины" - продуктов на растительной основе.

По информации союза, в 2021 году оборот российского рынка растительного молока составил более 5,5 млрд рублей, растительного мяса - 4 млрд рублей. В настоящее время на российском рынке работает порядка 40 предприятий, специализирующихся на производстве растительных молока, мяса, сыра и рыбы.

Союз производителей продукции на растительной основе создан в РФ в 2021 году.

Минсельхоз Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

В Кремле назвали провокацией объяснение Пелоси ее визита на Тайвань

Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину
Пандемия коронавируса

Число новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.

"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });