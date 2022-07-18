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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Мау
Ректор РАНХиГС Владимир Мау около здания Московского городского суда
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы от 30 июня 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - огласил решение судья.

В ходе заседания защита просила учесть государственные награды Мау, его заслуги перед страной, а также состояние здоровья. Они также просили изменить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. Прокурор возражал против доводов адвокатов и просил оставить меру пресечения без изменений.

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30 июня Тверской суд Москвы поместил Мау под домашний арест на срок до 7 августа.

По данным суда, Мау инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" ("Шанинка" - ИФ) Сергея Зуева и других лиц".

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан Зуев. С ним по делу также проходит Ракова и ряд других фигурантов.

В пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщали, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

РАНХиГС Владимир Мау
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