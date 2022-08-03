В Москве задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Вадима Сойникова, следствие попросило Пресненский суд его арестовать на срок до 1 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Сойникова обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст.286 УК), добавили в суде.

Там также уточнили, что раньше задержанный был руководителем аппарата министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а "сейчас не трудоустроен".

Ходатайство о мере пресечения, как ожидается, суд рассмотрит позднее 3 августа.

Фабула уголовного дела "Интерфаксу" пока не известна. Комментарием защиты и задержанного агентство в настоящий момент не располагает.