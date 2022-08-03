Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В Москве задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве задержан бывший руководитель аппарата главы МЧС Вадима Сойникова, следствие попросило Пресненский суд его арестовать на срок до 1 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Сойникова обвиняют в превышении должностных полномочий (п. "в" ч.3 ст.286 УК), добавили в суде.

Там также уточнили, что раньше задержанный был руководителем аппарата министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а "сейчас не трудоустроен".

Ходатайство о мере пресечения, как ожидается, суд рассмотрит позднее 3 августа.

Фабула уголовного дела "Интерфаксу" пока не известна. Комментарием защиты и задержанного агентство в настоящий момент не располагает.

МЧС Вадим Сойников Москва Пресненский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

Компания AliExpress выполнила все требования закона о "приземлении"

В Кремле назвали провокацией объяснение Пелоси ее визита на Тайвань

Суд перевел ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО под домашний арест

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

В Совфеде заявили, что введение ответственности за VPN не обсуждается

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину

Ректор "Шанинки" Зуев возместил более 15 млн руб. ущерба и признал вину
Пандемия коронавируса

Число новых COVID-случаев в РФ за сутки впервые с начала апреля превысило 14,6 тыс.

"Госуслуги" начали прием заявок на отсрочку от армии для айтишников

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

Ректору РАНХиГС Мау смягчили меру пресечения

УГМК подтвердила покупку золотодобытчика "Сусуманзолото"

"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });