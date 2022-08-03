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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Арестован экс-руководитель аппарата главы МЧС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под стражу бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сойникову Вадиму в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 октября 2022 года", - сказали в пресс-службе.

О задержании Сойникова стало известно ранее в среду. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фабула уголовного дела "Интерфаксу" пока не известна. Комментарием защиты и самого обвиняемого агентство в настоящий момент не располагает.

Аппарат министра как структурное подразделение МЧС был упразднен весной этого года.

МЧС РФ Вадим Сойников
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