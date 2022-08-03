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Росстат при расчете недельной инфляции вернулся к регистрации цен в понедельник

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Росстат c августа 2022 года возвращается при расчете недельной инфляции к регистрации потребительских цен по понедельникам, а не по пятницам, следует из анонсов на сайте статистической службы.

В среду Росстат опубликует данные по динамике цен в России с 23 июля по 1 августа - сразу за 9 дней из-за переноса дня регистрации цен (следующий замер цен будет уже совпадать с обычной неделей - со 2 по 8 августа).

С января 2022 года Росстата рассчитывал недельную инфляцию, регистрируя цены по пятницам (до 2022 года рассчитывал по понедельникам). Тогда Росстат объяснял этот переход тем фактом, что регистрация цен в пятницу "позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу".

Представитель Росстата подтвердил "Интерфаксу", что "с 1 августа Росстат вернулся к сбору ценовых котировок по понедельникам".

"Это решение (переход к регистрации цен от пятницы к понедельнику - ИФ) учитывает многообразие региональных особенностей и специфику работы торговых организаций и предприятий сферы услуг. Кроме того, сбор информации о ценах в понедельник упростит организацию текущей работы сотрудников Росстата, занимающихся фиксацией цен", - сказал собеседник агентства, особо отметив, что при этом "будет продолжена фиксация цен на рынках и ярмарках выходного дня".

Росстат
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