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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Госдума приняла закон о присвоении пограничникам статуса ветеранов боевых действий

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во всех трёх чтениях закон о наделении пограничников статусом ветеранов боевых действий.

"Речь идет о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий военнослужащих Федеральной службы безопасности, которые выполняют задачи на российско-украинской границе и приграничных территориях, прилегающих к зоне специальной военной операции", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался на встрече президента России с руководством Госдумы и главами фракций 7 июля. Тогда предложение депутатов о наделении военнослужащих пограничной службы статусом ветеранов боевых действий было поддержано главой государства.

Закон относит к ветеранам боевых действий военнослужащих в том числе уволенных в запас отставку.

В законе отмечается, что речь идёт о военнослужащих военных органов ФСБ, выполнявших задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года.

Госдума
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