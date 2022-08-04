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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Почти 60% россиян пожаловались на постоянную усталость

Почти 60% россиян пожаловались на постоянную усталость
Фото: Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (56%) испытывают усталость, как минимум, несколько раз в неделю, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Чаще всего на регулярную усталость жалуются сограждане 25-34 лет (63%),

Почти каждый четвертый (23%) чувствует себя уставшим несколько раз в месяц, среди молодежи 18-24 лет об этом говорит почти каждый третий (30%).

Несколько раз в полгода переживают усталость 4% россиян, несколько раз в году - 5% респондентов.

На вопрос о том, чем вызвана усталость (допускает до трех вариантов ответа) 30% респондентов указывают, прежде всего, на "нервную и ответственную работу", более четверти респондентов, жалующихся на усталость (27%), связывают свое состояние, в первую очередь, с тяжелой физической работой и столько же говорят о том, что переживают "много психологически тяжелых ситуаций". Почти каждый четвертый (24%) признается, что чаще всего устает на даче и огороде, отмечают социологи.

В ходе опроса 7% респондентов заявили, что никогда не испытывают усталость, чаще всех об этом говорят мужчины и сограждане в возрасте от 60 лет (по 10% опрошенных соответственно).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 22 июля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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