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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Из РФ вышлют 14 болгарских дипломатов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в РФ, сообщили в пятницу в МИД России.

"5 августа чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" и неприемлемыми 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить "persona nоn grata" и неприемлемыми 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Русе".

В МИД РФ подчеркнули, что "ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином (Кирилом) Петковым".

"Убеждены, что недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа", - заявили в МИД России.

РФ Болгария
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