Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Причина - объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении.

В письме туроператорам также сообщается, что "о возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно".

В ассоциации напомнили, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только те заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора. В остальных случаях, в том числе, для получения туристических виз, россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.

В Болгарию можно въехать с многократной шенгенский визой.