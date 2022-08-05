Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В РоссииИз РФ вышлют 14 болгарских дипломатовЧитать подробнее

"Причина - объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", - говорится в сообщении.

В письме туроператорам также сообщается, что "о возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно".

В ассоциации напомнили, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только те заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора. В остальных случаях, в том числе, для получения туристических виз, россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.

В Болгарию можно въехать с многократной шенгенский визой.

Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Что произошло за день: пятница, 5 августа

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

Возбуждено уголовное дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

Путин до конца года запретил владельцам из недружественных стран продавать акции банков РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });