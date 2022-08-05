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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Количество самозанятых с начала года выросло на 40% до 5,4 млн

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в РФ по итогам июля составило 5,404 млн, увеличившись на 40%, или на 1,542 млн по сравнению с данными регистрации на конец 2021 года (3,862 млн). Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

За июль было зарегистрировано 273,112 тыс. новых самозанятых, сняты с регистрации 74,691 тыс. человек, таким образом, в июле их число выросло на 198,42 тыс., или почти на 4%.

Всего в июле самозанятым было начислено 3,169 млрд рублей налогов, что на 102 млн рублей превышает начисления в июне. Из них по выплатам от юрлиц было начислено 2,216 млрд рублей, от физлиц - 953,1 млн рублей.

Выручка самозанятых в июле выросла на 2,316 млрд рублей, до 71,765 млрд рублей. При этом выручка по выплатам от юрлиц составила 43,147 млрд рублей, от физлиц – 28,628 млрд рублей. Количество сформированных ими чеков выросло за месяц на 463,8 тыс., до 39,54 млн штук.

Пятая часть самозанятых, как и в прошлом месяце, зарегистрирована в сфере оказания ремонтных услуг (369 тыс.), автоперевозок (346 тыс.), IT (265 тыс.) и услуг красоты (184 тыс.). Эти отрасли остаются самыми распространенными среди плательщиков НПД с октября 2020 года, причем если ранее на первом месте были услуги автоперевозок, то в апреле 2022 года лидерами стали ремонтные услуги, которые сохраняют эту позицию до сих пор.

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (1,078 млн), Московской области (407 тыс.) и Санкт-Петербурге (363 тыс.). Чаще всего самозанятые уезжают из Московской области (3,9 тыс.), Москвы (1,4 тыс.), Ленинградской области (1,18 тыс.). Приезжают в основном в Москву (11,1 тыс.) и Санкт-Петербург (3,2 тыс.), Московскую область (3,16 тыс.).

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Башкирию, с 1 июля 2020 года - на все регионы.

Воспользоваться режимом могут граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого возможно с 16 лет.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в налоговом режиме гражданам достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

ФНС
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