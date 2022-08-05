ФМБА проводит клинические испытания тест-системы для выявления оспы обезьян

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России проводят клинические испытания разработанной агентством тест-системы для выявления оспы обезьян, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФМБА.

"Набор реагентов для выявления ДНК вируса оспы обезьян в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиТест Monkeypox" находится на стадии клинических и лабораторных испытаний", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Отмечается, что набор реагентов разрабатывает ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" (ЦСП) ФМБА России.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Болезнь протекала в легкой форме, угрозы жизни пациента не было. Тогда в ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

2 августа источник в Роспотребнадзоре сообщил "Интерфаксу", что заболевший оспой обезьян россиянин выписан из больницы, он не представляет опасности для окружающих; возможность распространения в РФ заболевания предотвращена.