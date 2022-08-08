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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

"Вектор" подал заявку на регистрацию противооспенного препарата

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора подал в Минздрав заявку на регистрацию первого в России противооспенного препарата "НИОХ-14", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"НИОХ-14" разработан и запатентован центром "Вектор" Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения РАН. В апреле директор "Вектора" Ринат Максютов говорил, что регистрация препарата планируется до конца 2022 года.

Ранее в "Векторе" отмечали, что "НИОХ-14" в ходе доклинических исследований на модельных животных (мыши, сурки) показал безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе и против оспы обезьян, первый этап клинических исследований прошел на 90 добровольцах.

Первый в мире препарат для лечения натуральной оспы - Тековиримат (Tecovirimat, TPOXX) - был зарегистрирован летом 2018 года в США.

Вектор Роспотребнадзор Новосибирск НИОХ-14 Минздрав США Ринат Максютов
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