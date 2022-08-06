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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Псковские власти заявили о шефстве над одним из районов Херсонской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Псковская область берет шефство над освобожденной территорией Бериславского района Херсонской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Теперь перед нами, перед правительством Псковской области новый масштабный вызов: наш регион берет шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. На рабочем совещании обсудили первые шаги в этом направлении: подготовку района к отопительному сезону, к новому учебному году, настройку системы здравоохранения и транспорта", - отметил глава региона.

По его словам, работы предстоит много.

Губернатор заявил, что с начала специальной военной операции жители Псковской области принимают активное участие в событиях на юго-востоке Украины.

"Сотни и тысячи жителей нашего региона приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Мы отправили не один груз пострадавшим регионам", - написал Ведерников.

Псковская область Михаил Ведерников
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