Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив планы по развитию Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона - БАМа и Транссиба, сообщает сайт Кремля в воскресенье.

"Инженеры, рабочие, люди самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, - это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Действительно подвигом является возведение Транссиба и БАМа, других магистралей в сложнейших условиях", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент отметил, что "сейчас перед нами стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети". "Все специалисты отрасли - инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники - вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу", - добавил он.

Путин убежден, что у железнодорожной отрасли страны огромный потенциал для качественного роста. "И, несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперёд, будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места", - говорится в телеграмме.

"Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона - БАМа и Транссиба", - подчеркнул президент.

Он отмечает, что все эти проекты крайне значимы для нашей экономики, для создания современных транспортных, логистических коридоров, новых туристических маршрутов, для загрузки смежных отраслей.

"И конечно, важнейшие задачи - обновление подвижного состава, забота о безопасности и комфорте пассажиров, повышение эффективности и удобства перевозок за счёт широкого внедрения электронных сервисов и услуг, которые, подчёркиваю, должны базироваться на отечественных технологиях и решениях", - добавил глава государства.

"Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремлённость позволят добиться успехов в реализации всех этих планов", - говорится в телеграмме.

Президент поздравил также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги.

"Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России - отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей", - говорится в сообщении.