Жители амурской Тынды вернулись в свои дома на фоне спада уровня воды в реке
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Находившиеся в пунктах временного размещения жители северной столицы Амурской области - Тынды - вернулись в свои дома, уровень воды в реке снижается, сообщила администрация города.
"В настоящее время на реке Тында наблюдается устойчивый спад воды", - говорится в сообщении.
Также специалисты восстановили проезд к двум микрорайонам - Беленький и Таежный, которые накануне остались без транспортного сообщения после того, как из-за ливней смыло два моста.
По данным регионального главка МЧС РФ, в Амурской области остаются подтопленными 41 частный жилой дом, 83 приусадебных участка, 15 участков дорог. Без транспортного сообщения остаются пять населенных пунктов в трех районах.
"Самая сложная обстановка складывается в селе Ивановка Зейского района. Уровень в реке Правый Уркан уже превысил отметку опасного гидрологического явления", - говорится в сообщении.
В понедельник в регионе вновь ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщалось, Амурская область оказалась во власти циклона, который принес сильные ливни и ветер. Прогнозировалось, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в Сковородинском, Магдагачинском и Тындинском районах и в долине Амура. В пятницу на территории Приамурья введен режим повышенной готовности.
В субботу в городе Тында и Тындинском округе был введен режим ЧС.