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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Жители амурской Тынды вернулись в свои дома на фоне спада уровня воды в реке

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Находившиеся в пунктах временного размещения жители северной столицы Амурской области - Тынды - вернулись в свои дома, уровень воды в реке снижается, сообщила администрация города.

"В настоящее время на реке Тында наблюдается устойчивый спад воды", - говорится в сообщении.

Также специалисты восстановили проезд к двум микрорайонам - Беленький и Таежный, которые накануне остались без транспортного сообщения после того, как из-за ливней смыло два моста.

По данным регионального главка МЧС РФ, в Амурской области остаются подтопленными 41 частный жилой дом, 83 приусадебных участка, 15 участков дорог. Без транспортного сообщения остаются пять населенных пунктов в трех районах.

"Самая сложная обстановка складывается в селе Ивановка Зейского района. Уровень в реке Правый Уркан уже превысил отметку опасного гидрологического явления", - говорится в сообщении.

В понедельник в регионе вновь ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщалось, Амурская область оказалась во власти циклона, который принес сильные ливни и ветер. Прогнозировалось, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в Сковородинском, Магдагачинском и Тындинском районах и в долине Амура. В пятницу на территории Приамурья введен режим повышенной готовности.

В субботу в городе Тында и Тындинском округе был введен режим ЧС.

Амурской области
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