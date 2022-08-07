Еще в трех районах Амурской области введен режим ЧС из-за паводков

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен еще в трех районах Амурской области из-за осложнения паводковой ситуации - Сковородинском, Зейском и Магдагачинском, ливни вызвали подъем воды в реках, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введен в Тындинском округе и столице БАМа - городе Тында.

"В Зейском районе прогнозируется ухудшение погодных условий. Поэтому прошу со всей серьезностью отнестись к информации. В селе Овсянка развернут ПВР (пункт временного размещения - ИФ)", - написал Орлов в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он добавил, что поступает много жалоб на плохую сотовую связь в пострадавших районах. Специалисты контролируют ситуацию.

Как сообщалось, Амурская область оказалась во власти циклона, который принес сильные ливни и ветер. По данным регионального главка МЧС РФ, в воскресенье в Амурской области остаются подтопленными 41 частный жилой дом, 83 приусадебных участка, 15 участков дорог. Без транспортного сообщения остаются пять населенных пунктов в трех районах.