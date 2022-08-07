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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

На шахте "Воркутинская" в Коми 12 человек пострадали из-за остановки транспортной кабины

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Экстренная остановка клети (транспортной кабины) произошла на шахте "Воркутинская" в воскресенье утром, пострадали 12 человек, сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь" на своей странице ВКонтакте.

По данным компании, инцидент произошел в 7:00.

"В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", - говорится в сообщении.

Все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет, добавили в пресс-службе.

Воркутинская
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