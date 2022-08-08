Прокуроры выявили почти 85 тыс. нарушений в работе ФСИН за полгода

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за шесть месяцев 2022 года прокурорами выявлено почти 85 тыс. нарушений в работе системы ФСИН, возбуждено 97 уголовных дел, к дисциплинарной ответственности привлечены 27 тыс. человек.

"Всего за шесть месяцев в этой сфере проведено 30,7 тыс. прокурорских проверок, выявлено 84,9 тыс. нарушений законов, для их устранения внесено 5464 протеста, 18,5 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых привлечены к дисциплинарной ответственности почти 27 тыс. должностных лиц", - сообщил Краснов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, в органы предварительного расследования было направлено 128 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 97 уголовных дел.

"В связи с системными упущениями в организации надзора по моему поручению проведена внеочередная сплошная аттестация прокурорских работников, надзирающих за соблюдением законности в уголовно-исправительной системе. На заседаниях высшей аттестационной комиссии Генпрокуратуры рассмотрены аттестации первых заместителей и заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации, в должностные обязанности которых входили вопросы деятельности подразделений, осуществляющих надзор в указанной сфере", - сказал генпрокурор РФ.

По его словам, по результатам этих проверок были приняты соответствующие кадровые решения.

"Многие уже у нас не работают, а по некоторым приняты решения о понижении в должностях", - сказал Краснов.