Что случилось этой ночью: понедельник, 8 августа

Стрельба в Палестине, Китай отработал захват островов, в РФ рост ущерба от преступности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- В сторону Израиля пустили ракеты спустя минуты после вступления в силу перемирия. Ракеты были выпущены вблизи границы с Газой в воскресенье вечером всего через восемь минут после его вступления в силу.

- Валютные резервы Китая в июле неожиданно выросли более чем на 1%. Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июле увеличились на $32,8 млрд, что стало неожиданностью для аналитиков.

- Почти 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа на второй срок. Многие избиратели в США считают, что второй президентский срок действующего президента США Джо Байдена или бывшего американского лидера Дональда Трампа был бы "худшим" вариантом для страны.

- Прокуроры выявили почти 85 тыс. нарушений в работе ФСИН за полгода. Об этом сообщил Генпрокурор РФ Игорь Краснов.

- Ущерб от преступлений в РФ резко увеличился в первом полугодии 2022 г. Он составил почти полтриллиона рублей или более чем в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

- Китайские военные отработали операцию по блокаде и захвату "крупных островов". Такого результата китайцы достигли благодаря учениям в Тайваньском проливе.