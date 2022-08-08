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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Ущерб от преступлений в РФ резко увеличился в первом полугодии 2022г

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Резкий рост ущерба от различных преступлений отмечен в России в первом полугодии 2022 года - почти полтриллиона рублей или более чем в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"За прошедшие шесть месяцев этого года резко увеличился размер причиненного преступлениями материального ущерба - с 222 млрд до 494 млрд рублей", - сказал Краснов в интервью "Коммерсанту".

Между тем, отметил он, "с учетом принятых прокурорами мер правоохранительными органами изъято имущества, денег, ценностей на общую сумму 224 млрд руб. или больше на 442,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года".

Стоимость арестованного имущества увеличилась почти в два раза - до 129 млрд рублей, добавил глава надзорного ведомства.

Прокуратура Игорь Краснов
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