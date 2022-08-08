Показатели смертности среди мужчин в РФ в 35-40 лет оказались вдвое выше, чем у женщин

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Показатели смертности мужчин в возрасте около 35-40 лет вдвое выше, чем женщин, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"К 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза", - сказал Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков в понедельник.

Министр также напомнил, что одной из национальных целей России к 2030 году является достижение продолжительности жизни на уровне 78 лет.