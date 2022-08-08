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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Дума осенью обсудит упрощение выдачи гражданства соотечественникам из Балтии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Госдума осенью рассмотрит возможность упростить визовый режим и процедуру предоставления российского гражданства соотечественникам из стран Балтии, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал это предложение в эфире "Дума ТВ".

"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", - сказал спикер.

Вячеслав Володин Госдума Балтия
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