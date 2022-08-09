Приемная кампания в российские вузы прошла при высоком конкурсном наборе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В российских вузах завершилась приемная кампания, во вторник будут изданы приказы о зачислении первокурсников.

В Минобрнауки заявили, что в этом году заявления на зачисление подали более 6,5 млн абитуриентов, количество желающих поступить в отельные вузы было на 40-50% больше, чем в 2021 году. В целом, для выпускников в вузах было выделено 588 044 бюджетных места, причем большинство из них - в региональных университетах.

В вузах сообщили "Интерфаксу", что в первую очередь поступить на "бюджет" могли победители олимпиад, а также абитуриенты, набравшие высокие баллы по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В университетах также заявили, что в этом году фиксируют увеличение числа абитуриентов, конкурс на отдельные программы обучения составлял от 40 до 100 человек на место, в число наиболее привлекательных направлений в этом году, как и в 2021 году, вошли инженерные специальности.

Эту тенденцию отметил ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов. Он сообщил агентству, что в ходе приемной кампании наблюдался рост интереса к IT-профессиям. "Например, на направление "Бизнес-информатика" конкурс составил 120 заявлений на бюджетное место", - сказал ректор.

Он также сообщил, что в новом учебном году в РУДН "выделено 1173 бюджетных места на очный бакалавриат и специалитет, на эти места было получено 73 тысячи заявлений". Ястребов добавил, что "традиционно больше всего желающих поступить было на "Лингвистику", "Лечебное дело", "Рекламу и связи с общественностью", "Стоматологию". В пятерку лидеров впервые вошла "Экология и природопользование".

О высоком конкурсе по ряду направлений подготовки сообщили также в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Там сказали, что на программу "Маркетинг и рыночная аналитика" претендовали почти 97 человек на место, "Стратегия и продюсирование в коммуникациях" - почти 94 человека на место.

В "Вышке" добавили, что в 2022/2023 году число бюджетных мест в вузе по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,3% и составило 3 803 места во все кампусы университета: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Кроме того, выросло и плановое количество платных мест.

Прием на платное обучение еще продолжится также и в Московском политехническом университете, но бюджетные места уже заполнены на 100%. На первый курс в вузе сейчас зачислено 2 136 человек. Чаще всего абитуриенты подавали документы на программы по информационной безопасности, веб-технологиям и информационным системам и технологиям, сообщили в вузе.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) сказали "Интерфаксу", что вуз на протяжении последних лет занимает первое место по качеству приема на первый курс бакалавриата с самым высоким средним баллом ЕГЭ. "Из 1007 человек, которые 9 августа будут зачислены на первый курс программ бакалавриата и специалитета МФТИ, каждый второй поступил, воспользовавшись льготой за победу в олимпиадах, а из тех, кто поступал по конкурсу ЕГЭ - каждый третий стобалльник", - сообщили в вузе.

Там сказали, что из-за строгих требований в МФТИ "традиционно невысокий конкурс по количеству заявлений", поэтому сюда поступают "только самые мотивированные ребята".

В Московский государственный технический университет им. Баумана на бюджетные места зачислены 3 600 первокурсников. Всего на поступление в вуз документы подали 19 тыс. абитуриентов, в их число входят и те, кто поступает на платной основе, но прием для них завершится 11 августа. В вуз также зачислено чуть меньше 300 иностранных студентов, но заявки от таких абитуриентов будут поступать вплоть до начала обучения. Среди абитуриентов есть граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Абитуриенты из ДНР и ЛНР также будут учиться в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Там сообщили, что в рамках правительственной квоты одобрено около 30 кандидатов из числа представителей Донбасса, в целом, выделяемая государством квота для иностранцев в вузе составляет 300 мест. Заявление на обучение в РАНХиГС "подали ребята из 29 стран мира, включая Китай, Конго, Израиль, Турцию, Иран, Пакистан и другие страны".

В целом, желание поступить в академию и ее филиалы по всей России изъявили 105 тысяч абитуриентов.

О высоком конкурсе на педагогические специальности сообщили в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Там сказали, что среди поступающих на бюджетные места очной формы обучения самым популярным педагогическим направлением стало "Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (право, обществознание)". Конкурс на него превысил 75 человек на место. Самый большой конкурс - 86 человек на место - отмечен на программу "Теория и практика межкультурной коммуникации - английский язык", сказали в МГПУ.

В творческие вузы, подведомственные Минкультуры РФ, по данным ведомства, на конец июля было подано более 54 тыс. заявлений на 8 099 бюджетных мест в 47 творческих вузах.

В ведомстве сообщили, что самыми популярными специальностями у абитуриентов стали актерское искусство, режиссура театра, кино и телевидение, дизайн, культурология. В этом году в творческие вузы в пределах квоты для иностранных граждан, которая устанавливается сверх бюджетных мест, поступают абитуриенты из Донецкой и Луганской народных республик и Украины без сдачи ЕГЭ при условии прохождения творческого, профессионального испытания.

В этом году российские абитуриенты могли подать документы в вузы как лично, так и онлайн, включая сервис "Поступи онлайн". Поступающие могли выбрать пять вузов и десять направлений. В Минобрнауки сообщили, что в этом году зачисление на бюджетные места происходит в одну волну, при этом предусмотрена возможность дополнительного набора, если останутся вакантные места.