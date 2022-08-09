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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Сухогруз попал в аварию и потерял часть груза у берегов Приморья

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Японском море возле поселка Преображение произошла авария на сухогрузе "Мария", сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"На судне компании "Тернейлес", перевозившем пиломатериалы, предположительно, произошел перегруз на верхней палубе, остойчивости не хватило, произошло смещение груза, и часть его оказалась за бортом. Cудно осталось на плаву, жертв нет", - говорится в сообщении.

В краевом министерстве лесного хозяйства уточнили, что груз был застрахован, поэтому материальные потери оказались минимальны. Впрочем, компании "Тернейлес" придется выделить средства на перегрузку судна, чтобы подобные аварии не повторились.

Приморский край
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