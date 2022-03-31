Минобрнауки насчитало 850 студентов, попросившихся в вузы РФ из-за границы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Уже 850 студентов иностранных вузов направили заявления о переводе в российские университеты, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он уточнил, что около 200 из них уже зачислены и начали учиться в России. Слова министра приводит телеграм-канал Минобрнауки.

"Каждый студент для нас дорог. Этим ребятам сейчас очень тяжело (...) Личная ответственность каждого ректора - проверить условия, в которых находятся студенты, оказать им всю необходимую помощь, в том числе психологическую. По-доброму встретить и избежать бюрократии", - заявил Фальков.

На 12 марта Минобрнауки сообщало о 157 таких студентах.

31 марта стало известно, что подписано постановление правительства о бесплатном обучении в России студентов-россиян, которые учились за границей и были безосновательно отчислены. Предполагается, что вступительные экзамены в российских вузах они будут проходить по упрощенной схеме, а присоединять к конкретному курсу их будут в индивидуальном порядке.

В конце февраля Минобрнауки пообещало, что студенты-россияне, права которых будуть ущемлять за границей, смогут доучиться в ведущих вузах России, в том числе МГУ, МИФИ и МГТУ им. Баумана.