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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

В Москве арестован глава "Российской корпорации средств связи" Мельник

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест генерального директора "Российской корпорации средств связи" Евгения Мельника, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением районного суда Москвы от 9 августа в отношении Мельника Евгения Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, то есть до 2 октября", - сказала представитель суда.

Мельник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа).

Наказание по этому обвинению предусматривает либо штраф в размере от 1 до 3 млн рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили.

Российская корпорация средств связи Евгений Мельник
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