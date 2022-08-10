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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Минсельхоз предложил с 1 сентября разрешить экспорт рапса с Дальнего Востока

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз России предлагает с 1 сентября 2022 года до 31 августа 2023 года разрешить экспорт рапса с Дальнего Востока, а также из Калининграда.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе перечислены пункты пропуска, откуда возможен вывоз рапса: железнодорожные (включая Забайкальск, Хасан), автомобильные на российско-китайском участке границы, смешанные (включая Благовещенск), речной (Хабаровск) и морские (Калининград, Ванино, Владивосток, Охотск и др.).

Как сообщалось, с 1 апреля действует запрет на экспорт рапса (а также подсолнечника) из РФ. Ограничение рассчитано до 31 августа. Это решение было принято на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные и направлено на обеспечение потребностей в сырье предприятий переработки, а также животноводства продуктами переработки этих масличных культур.

Минсельхоз РФ
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