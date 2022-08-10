Число детских смертей в результате суицида в 2021 году в РФ выросло на 37%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Число покончивших жизнь самоубийством детей в России выросло с 548 в 2020 году до 753 в 2021 году, сообщил в среду советник аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Роман Чуприков на "круглом столе", посвященном третичной профилактике самоубийств.

"Он привел данные Следственного комитета РФ, свидетельствующие о росте числа завершенных детских суицидов - с 548 случаев в 2020 году до 753 в 2021", - сообщается на сайте детского омбудсмена по итогам "круглого стола".

Таким образом, число погибших в результате самоубийства несовершеннолетних в 2021 году возросло на 37,4%.

По словам Чуприкова, в большинстве российских регионов не ведется полноценной профилактики детских самоубийств, а в некоторых субъектах должности педагогов-психологов занимают преподаватели без необходимой подготовки.

При этом не доведенные до конца попытки суицида зачастую остаются без внимания специалистов, сказала старший научный сотрудник отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии Каринэ Кещян.

"Даже здесь, в Москве, огромное количество детей, совершивших суицидальные попытки, уходят из больницы, из общемедицинской сети, и не попадают в наше поле зрения. Потому что родители отказываются от консультации", - приводятся слова Кещян на сайте детского омбудсмена.

Третичная профилактика суицидального поведения - это работа с выжившим в ходе попытки самоубийства, а также с его окружением, напомнили в пресс-службе.

По итогам "круглого стола" Минздраву РФ рекомендовано создать "единую федеральную кризисную службу по помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе", а российским субъектам - аналогичные службы на региональном уровне, отмечается в сообщении.